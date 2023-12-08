«Свой народ буду защищать до победного»

Альбина Шамгунова с дочерью возле стенда, посвященного любимому мужу и отцу - погибшему в СВО

Аделю Шамгунову Фото: Елизавета Черкина

Выставка посвящена героям специальной военной операции и Великой Отечественной войны. В числе приглашенных на ее открытие были и близкие участников СВО.

Так получилось, что корреспондент «КВ» несколько месяцев заочно знакома с Альбиной - подписана на нее в соцсетях. Там девушка пишет воспоминания о героическом супруге, которые тесно переплетаются с описанием событий ее сегодняшней жизни. Ее трогательные тексты всегда читаются с волнением. Адель был чутким, добрым мужем и отцом, опорой для Альбины. Девушка тяжело переживает потерю, но уже взяла себя в руки. Ее очень огорчает, что встречаются люди, которые, как пишет Альбина, «не видят ценности своего спокойного бытия», в то время как в зоне СВО «парни боготворят каждую минуту тишины». На днях я как раз прочитала пост Альбины, написанный накануне ее дня рождения 29 ноября. С него, впрочем, мы и начали разговор на открытии выставки.

В том посте девушка рассказала о своем 19-летии. На тот момент она была студенткой, у нее уже год были отношения с Аделем, который находился тогда на службе, был военным. «Не звонил, - пишет Альбина. - А я и не ждала. Во мне всегда жила твердая уверенность в том, что он не оставит меня без внимания». Вдруг ей позвонил курьер, который передал 19 белых роз от Аделя. «Из пушистых лепестков букета выглядывала записка: «С днем рождения, любимая. Я люблю тебя больше жизни», - вспоминает Альбина. - А в его 30-летие, совпавшее с похоронами, я подарила ему 90 белых роз». Поженились они, когда Альбине был 21 год. Это была светлая и радостная любовь, счастливый брак.

- Как справляетесь? - спрашиваю ее.

- Выбора нет, - отвечает Альбина.

Усилиями воли она подавляет дрожь в голосе, как может сдерживает слезы. В прямом смысле - держится. Она почти такая же, как и на фотографиях в соцсетях: маленькая и худенькая, кажется совсем юной.

- Горжусь мужем и сделаю все, чтобы о нем знали, - делится моя собеседница. - Хочу, чтобы нынешнее поколение ребят равнялось на таких патриотов, как мой муж. Таким образом я продолжаю его дело, это и меня поддерживает. Дочка наша знает, что папа герой и он погиб, защищая детей и женщин. Она хочет быть врачом.

- Что это? - когда я отошла, дочка Аделя и Альбины обратилась к своей маме. Она показала на вещи, которые на время жена героя передала музею.

- Это вещи твоего папы, он герой, защищал невинных людей от тех, кто решил, что они лучше других, - обнимая девочку, твердо ответила Альбина.

Среди вещей, которые передала Альбина, был, например, китель мужа с наградами, футболка, небольшой осколок снаряда. Внимание привлек осколок. Девушка рассказала гостям музея связанную с ним историю. Не так давно она узнала, что в Изюме муж во время пребывания в зоне СВО спас жизнь восьмилетней украинской девочке, попавшей вместе с семьей под артобстрел. Адель тогда быстро сориентировался, сумел аккуратно вытащить из тела девочки осколок, оказал ей первую помощь. Благодаря этому девочка осталась жива. Товарищи героя, у которых все это происходило на глазах, передали осколок жене героя.

Адель Шамгунов родился 9 апреля 1992 года в Казани. До 2007 года учился в школе №58, в 2010 году закончил суворовское училище. В 2011 году отчислился из института физики КФУ, чтобы уйти служить в армию. Хотя остаться в институте его уговаривал даже декан: жалко было отпускать такого студента - умного, перспективного, хорошего.

Но уже в апреле 2012 года Адель заключил первый контракт. Службу проходил в составе отдельного отряда специального назначения, где прошел путь от стрелка до командира отделения.

С 24 февраля 2022 года участвовал в СВО, был стрелком-санитаром. Получив ранение, попал в госпиталь, но вскоре покинул его, несмотря на уговоры товарищей, и снова вернулся на передовую. 26 марта прошлого года группе специального назначения, в которой действовал Шамгунов, была поставлена боевая особо важная задача в городе Изюме. Личный состав группы попал в засаду и вступил в неравный бой. Адель под минометным огнем оказывал помощь раненым, эвакуировал их из зоны поражения. Также он выявил и подавил огневую точку противника. Во время боя увидел, как при разрыве мины упал его товарищ. Не думая о себе, кинулся ему на помощь. В итоге герой получил множественные осколочные ранения, не совместимые с жизнью. Указом Президента РФ от 29 апреля 2022 года старший сержант Адель Шамгунов был посмертно награжден орденом Мужества.

С фотографий в музейном зале смотрит улыбчивый молодой человек с добрыми и лучистыми глазами. Рядом жена Альбина - тогда еще счастливая, беззаботная. Молодые, вся жизнь впереди... Супруга героя, показывая на принесенные в музей футболку с патриотической тематикой и фотографию, где Адель в этой же футболке еще до начала СВО, отметила, что он всегда был патриотом.

- В наш последний разговор он сказал: «Я присягу давал народу и свой народ буду защищать до победного», - говорит Альбина гостям выставки. - Когда я буду готова расстаться с кителем мужа, передам его музею навсегда.