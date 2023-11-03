Свою лепту в экспозицию форума «Казаныш» могут внести казанцы

5 - 7 декабря в Казани пройдет международный архитектурно-строительный форум «Казаныш». Его главная тема - «Отражение идентичности».

Эксперты обсудят важность баланса между развитием городов и сохранением уникальности каждого места. Среди тем, которые планируется поднять на форуме, - строительство трассы М-12, развитие прибрежных территорий. На мероприятие приедут эксперты, мэры городов из межгосударственного объединения БРИКС и еще 15 стран мира, в том числе Аргентины, Саудовской Аравии, Египта.

Об этом 2 ноября в ИА «Татар-информ» сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

В рамках форума пройдет выставка, на которой представят проекты, отражающие локальную и национальную идентичность Казани. Со 2 по 16 ноября проводится сбор идей и материалов по теме форума на сайте мероприятия. Свою лепту может внести каждый желающий старше 18 лет из Казани и других городов и регионов. Участие бесплатное. Экспертные комиссии выберут работы, которые сформируют выставочную экспозицию «Отражение идентичности» на форуме «Казаныш».

В Казани по итогам форума планируют подготовить каталог архитектурной идентичности, который поможет архитекторам проектов лучше понимать столицу РТ.

На пресс-конференции отметили, что на форум можно приходить с детьми, для которых предусмотрены творческие мастер-классы.

В этом году форум проводится в третий раз и уже в статусе международного мероприятия. Организатор - МБУ «Институт развития города» (Казань). А всего на «Казаныше» ожидают порядка 7 тысяч участников. Для участия требуется регистрация на сайте форума.