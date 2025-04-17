Священнослужитель призвал верующих избегать куличей в упаковке с религиозными изображениями

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Россия/Мир
17 апреля 2025  08:13

Временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин выступил с критикой практики продажи пасхальных куличей в упаковке с религиозными символами.

На пасхальной пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня» священник призвал верующих воздержаться от покупки куличей в пакетах с изображениями святых, библейских сцен или молитв. «Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с «Явлением Христа народу» Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать», — заявил он.

Протоиерей пояснил, что такая упаковка после использования часто смешивается с бытовым мусором, что может быть расценено как неуважительное отношение к святыням. Он предложил выбирать куличи в скромной упаковке без религиозных изображений: «Его освятим, съедим — он будет использован по назначению».

Священнослужитель уверен, что сознательный отказ верующих от такой продукции повлияет на маркетинговую политику производителей, пишет РИА Новости.

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