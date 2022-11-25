Священнослужители из Нижнекамска доставят гуманитарную помощь бойцам СВО

Двое благочинных из церкви и двое имамов из мечети Нижнекамска доставят гуманитарный груз бойцам спецоперации. Сегодня утром «Газель», груженная печками-буржуйками, бензиновыми генераторами и медикаментами, выехала из города, сообщает «НТР 24».

«Сегодня выдвигаются одной делегацией. Это первый опыт для нас. И, конечно, испытание. Ехать нужно два дня. Я сам там был. И это все мне знакомо», - рассказал имам-мухтасиб Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов.

Идея вместе помочь бойцам на передовой возникла у священнослужителей Нижнекамска — к акции присоединились отцы, батюшки, хазраты и имамы. Для сбора пожертвований в церквях и мечетях были установлены специальные ящики.

Также со священнослужителями поехал оператор Фанис, который по приезду покажет родным и близким бойцов, как те проходят службу. Это поможет родственникам хотя бы немного успокоиться, отметил имам-мухтасиб.

Ранее «КВ» сообщали, что за неделю татарстанцы собрали 103 тонны гуманитарного груза для жителей Лисичанска. Всего Республиканское общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» отправили восемь грузовиков с гумпомощью.