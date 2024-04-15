Свыше 1,8 тысяч человек изъявили желание стать волонтерами KazanForum

Набор волонтеров на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» стартовал с 5 февраля. Более 1,8 тысяч человек подали заявки, чтобы стать его волонтерами.

«В оргкомитет поступили заявки в том числе от 144 иностранных граждан из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Бангладеш, Болгарии, Великобритании, Ганы, Конго и других стран», - отмечается в сообщении организаторов форума.

В обязанности волонтеров входит встреча делегаций, а также работа на информационных стойках форума.

Заместитель генерального директора «Дирекции спортивных и социальных проектов» Александр Карпов подчеркнул, что волонтеры проходят подробное собеседование.

«Нам важно убедиться в наличии достаточного опыта, владения иностранными языками, навыками эффективной коммуникации, чтобы принять решение об отборе в команду», - заметил он.

Юбилейный XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» состоится с 14 по 19 мая на территории МВЦ Казань Экспо».