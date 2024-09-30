Свыше 3 тонн мусора собрали студенты в казанском лесу

news_top_970_100
Город
30 сентября 2024  16:32
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани более 700 студентов приняли участие в масштабном экологическом фестивале «Чистые Игры», собрав свыше 3 тонн мусора в Азинском лесу.

 Фото: © проект «Чистые игры» 

Студенческий кубок чистоты, проходящий в рамках национального проекта «Экология», собрал команды из разных вузов и ссузов Татарстана. Участники соревновались в формате экологического квеста, очищая территорию леса от мусора и разделяя отходы.

Азинский лес был выбран местом проведения фестиваля по результатам открытого голосования, в котором приняли участие жители города. Собранные отходы будут направлены на переработку.

Студенческий кубок чистоты продолжится в формате онлайн-марафона и экологического квиза. Организаторами проекта выступают КНИТУ, проект «Чистые Игры – Татарстан» и другие организации при поддержке Росмолодежи.

news_right_column_240_400
Новости
Антициклон сохранит в Татарстане теплую погоду
Пассажиропоток речпорта Казани вырос почти на треть
Минниханов провел заседание комиссии Госсовета России в Москве
Свыше 3 тонн мусора собрали студенты в казанском лесу
На улице Серова в Казани откроется новый бульвар
Квадроберы: Почему дети хотят мяукать и лазать по деревьям?
Квадроберы: Почему дети хотят мяукать и лазать по деревьям?
В «Казэнерго» рассказали, какую работу провели для подготовки города к зиме
Из-за схода вагона в Тихоново изменилось расписание поездов