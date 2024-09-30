Свыше 3 тонн мусора собрали студенты в казанском лесу

В Казани более 700 студентов приняли участие в масштабном экологическом фестивале «Чистые Игры», собрав свыше 3 тонн мусора в Азинском лесу.

Фото: © проект «Чистые игры»

Студенческий кубок чистоты, проходящий в рамках национального проекта «Экология», собрал команды из разных вузов и ссузов Татарстана. Участники соревновались в формате экологического квеста, очищая территорию леса от мусора и разделяя отходы.

Азинский лес был выбран местом проведения фестиваля по результатам открытого голосования, в котором приняли участие жители города. Собранные отходы будут направлены на переработку.

Студенческий кубок чистоты продолжится в формате онлайн-марафона и экологического квиза. Организаторами проекта выступают КНИТУ, проект «Чистые Игры – Татарстан» и другие организации при поддержке Росмолодежи.