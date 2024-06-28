Свыше 3 тысяч студентов получили востребованные профессии перед летним сезоном

В Татарстане завершился весенний этап профессиональной подготовки участников Российских студенческих отрядов. Более 3 тысяч студентов смогли улучшить свои компетенции, получив дополнительные специальности по 60 профессиям.

Среди самых популярных направлений обучения оказались профессии электромонтера, электромонтажника, сварщика, слесаря, оператора станков с ПО, тракториста-машиниста, наладчика сельхозмашин и тракторов, официанта, повара, бетонщика, арматурщика, официанта и вожатых.

Ежегодно движение Российских студенческих отрядов дает первый трудовой опыт более чем 11 тысячам молодых людей. Особое внимание уделяется трудоустройству не только летом, но и в период производственной практики. На сегодняшний день временной занятостью обеспечено 7,6 тысяч человек, 2,5 из них – на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Татарстан является одним из лидеров по реализации программы обучения в студенческих отрядах. С 2021 года в республике обучение прошли 6,9 тысяч человек. В этом году в Татарстане будут развернуты 10 трудовых проектов всероссийского, межрегионального и республиканского уровней. В них примут участие более 4,2 тысячи ребят из более чем 30 субъектов РФ, Беларуси и Кыргызстана.