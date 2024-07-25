Свыше 30 тысяч татарстанских медиков получили социальные выплаты

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Республика
25 июля 2024  16:00
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала года более 32 тысяч медицинских работников Татарстана получили специальные социальные выплаты на общую сумму свыше 1,7 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан, выплаты предоставляются сотрудникам учреждений первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой медицинской помощи.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей в зависимости от должности и типа медицинского учреждения.

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