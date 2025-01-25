Свыше 300 млн рублей выделят по нацпроекту «Семья» в сфере культуры в Татарстане

В 2024 году приказом министерства культуры РФ национальный проект «Культура» был введен в состав нацпроекта «Семья». Его реализация стартовала с начала этого года.

Всего на реализацию этих проектов в Татарстане выделено более 300 млн рублей. В рамках него уже запланировано: модернизация нескольких библиотек, создание новых библиотек, модернизация учреждений культурно-досугового типа и различных детских школ. А также модернизация театров и музеев.

Всего в этом году в республике будут реализованы 12 национальных проектов: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». Их суммарных бюджет составляет 59 млрд рублей.