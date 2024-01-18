Свыше 300 сухпайков раздали автомобилистам инспектора ГИБДД

Обильный снегопад и метель привели к остановке движения на нескольких участках. Люди в машинах нуждались в срочной помощи.

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Республика
18 января 2024  15:25
Автор:
Дмитрий Смирнов

Более трехсот наборов сухпайков застрявшим в сугробах автомобилистам. Как сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин, в связи с резким ухудшением погодных условий с 15 января дорожными инспекторами Татарстана был освобожден из снежного плена не один десяток автомобилистов.
Также сотрудники ГИБДД и сотрудники других ведомств помогали водителям и пассажирам с самым необходимым.

«Сотрудники республиканского МЧС оказывают содействие водителям, которые оказались в трудной ситуации на дорогах. Например, тем, у кого закончилось топливо. Помимо этого, мы при поддержке правительства Татарстана отправляем нуждающимся сухпайки. В период с 15 января по 17 января водителям было передано более 300 наборов сухпайков. Находясь в снежном заторе, они могли не только заправить свой автомобиль, но и поесть», – рассказал спикер.

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