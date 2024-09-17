Свыше 70 сельских школ Татарстана получили современные лаборатории

В Татарстане продолжается создание «Точек роста» – центров естественно-научного и технологического образования на базе сельских школ. В 2024 году современные лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, открылись еще в 72 учебных заведениях республики.

«Точки роста» создаются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Они призваны обеспечить школьникам из сельской местности доступ к качественному образованию в сфере естественных наук и высоких технологий.

Новые лаборатории оснащены всем необходимым для проведения увлекательных экспериментов и исследований по физике, химии и биологии. Ребята смогут не только на практике освоить школьную программу, но и развить креативное мышление, навыки проектной деятельности, получить важные в современном мире цифровые компетенции.