 Сын челнинского стоматолога поучаствовал в создании сценария мультика для Союзмультфильма
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Сын челнинского стоматолога поучаствовал в создании сценария мультика для Союзмультфильма

Юноше всего 17 лет.

Республика
19 сентября 2022  13:08
Автор:
Ольга Ильина

Сын стоматолога-пародонтолога стоматологической поликлиники №3 Роман выступил сценаристом для мультсериала «Приключения Пети и Волка» под производством Союзмультфильма. Первая серия 17-летнего сценариста вышла на днях, передают «Челнинские известия».

«Для меня было очень сложно и необычно работать над этим проектом. Писать сценарий для Союзмультфильма, работая с человеком, который писал сценарии для мультиков твоего детства – это уникальный опыт. А потом смотреть эту серию и слышать из уст персонажей фразы, которые ты сам до этого прописал в сценарии. Верю, что это только начало моего пути!» - поделился впечатлениями Роман.

Над мультсериалом юноша работал вместе с ведущим сценаристом «Смешариков» Алексеем Лебедевым. Так, Роман вписал свое имя в историю русской анимации.

Ранее «КВ» сообщали, что фитнес-тренер из Набережных Челнов Фахрад Нуртдинов выступил в роли сценариста, режиссера и актера в своем первом короткометражном фильме в жанре ужасов. Премьера кино пройдет в сентябре в местном ресторане.

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