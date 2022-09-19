Сын челнинского стоматолога поучаствовал в создании сценария мультика для Союзмультфильма

Сын стоматолога-пародонтолога стоматологической поликлиники №3 Роман выступил сценаристом для мультсериала «Приключения Пети и Волка» под производством Союзмультфильма. Первая серия 17-летнего сценариста вышла на днях, передают «Челнинские известия».

«Для меня было очень сложно и необычно работать над этим проектом. Писать сценарий для Союзмультфильма, работая с человеком, который писал сценарии для мультиков твоего детства – это уникальный опыт. А потом смотреть эту серию и слышать из уст персонажей фразы, которые ты сам до этого прописал в сценарии. Верю, что это только начало моего пути!» - поделился впечатлениями Роман.

Над мультсериалом юноша работал вместе с ведущим сценаристом «Смешариков» Алексеем Лебедевым. Так, Роман вписал свое имя в историю русской анимации.

Ранее «КВ» сообщали, что фитнес-тренер из Набережных Челнов Фахрад Нуртдинов выступил в роли сценариста, режиссера и актера в своем первом короткометражном фильме в жанре ужасов. Премьера кино пройдет в сентябре в местном ресторане.