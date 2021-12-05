«Не хватает буквально пары штрихов»: автор скульптуры «Хоррият» работает над образом Сююмбике

Для массового зрителя имя Кадима Замитова связано с одной из самых монументальных скульптур Казани — «Хоррият». Возведенная на пилоне здания Нацбиблиотеки РТ (бывшего здания НКЦ «Казань») женщина-птица стала символом нового времени.

На выставке было представлено порядка 100 произведений мастера, которые выполнены в различных техниках и материалах: шамоте, бронзе, гальванопластике, дереве, искусственном камне.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Скульптор рассказал «КВ» о том, что на данный момент трудится над созданием образа царицы Сююмбике, царствование которой пришлось на драматичные годы существования Казанского ханства. Автор даже планировал экспонировать скульптуру на выставке, однако работа еще не завершена.

«Ей не хватает буквально пары штрихов. Вернусь в Москву и за ночь доделаю ее», – отметил он.

Скульптор признался, что женский образ занимает одно из ведущих мест в его творчестве: «Формирование скульптуры начинается с изучения исторической литература, поиска образа. Постепенно из глины рождается определенная форма, которую я довожу до совершенства».

Фото: © Наргис Файзуллаева

Кроме того, обсудили одну из знаковых работ скульптора — «Хоррият». Автор предполагал, что образ женщины-птицы вызовет неоднозначную реакцию общественности.

«Я помню, когда у председателя Кабинета Министров Сабирова брали интервью по поводу памятника, он сказал, что тот напоминает ему тряпку, которой женщина помыла полы, а потом перевесила через забор», – вспоминал Кадим Замитов.

Скульптор признается, что его позабавила такая ассоциация: «Это было весьма интересно, и я даже посмеялся.»

Фото: © Наргис Файзуллаева

Глядя на работы Кадима Замитова, понимаешь, что ему удалось сломать стереотипы советской скульптурной школы, которая строилась на официальности и монументальности. Ведь образы, посвященные светилам национальной культуры, очеловечены и духовно наполнены.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Весь фольклор и эпос Татарстана представлен в творениях автора. Мастеру удалось объединить человека и природу, а аннималистические работы скульптора будут интересны даже детям.

Фото: © Наргис Файзуллаева

Над образом Чингисхана скульптор трудился на протяжении шести лет. Работа по-своему символична. «Ведь Чингисхан примирил Европу и Азию. А мы сейчас живем в эпоху динамизма и находимся на месте скрещения двух культур», — считает искусствовед Розалина Шагеева.

Фото: © Наргис Файзуллаева

На выставке присутствовало множество художников, членов академического сообщества и правительственных учреждений. Сам мастер находился в окружении родных и близких. А внучка не отходила от любимого дедушки ни на шаг.

Выставка Кадима Замитова будет работать до 23 января 2022 года.