Тайник с наркотиками в боксерской груше: в РТ задержан подозреваемый в перевозке наркотиков

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Республика
10 апреля 2025  11:52
Автор:
Владислав КОСОЛАПКИН

Вечером на 822 км трассы М-12 «Восток» сотрудники ДПС остановили автомобиль с 44-летним водителем из Сочи, сообщает МВД по РТ.

Мужчина начал нервничать, что вызвало подозрения у стражей порядка, и был проведён досмотр. В боксерской груше, найденной в автомобиле, обнаружены пакеты веществами, которые позже были идентифицированы экспертами как наркотические.

Задержанный признался, что с декабря прошлого года сотрудничал с наркоторговцами и планировал доставить наркотики в Екатеринбург и Курган.

Возбуждено уголовное дело.

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