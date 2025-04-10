Тайник с наркотиками в боксерской груше: в РТ задержан подозреваемый в перевозке наркотиков

Вечером на 822 км трассы М-12 «Восток» сотрудники ДПС остановили автомобиль с 44-летним водителем из Сочи, сообщает МВД по РТ.

Мужчина начал нервничать, что вызвало подозрения у стражей порядка, и был проведён досмотр. В боксерской груше, найденной в автомобиле, обнаружены пакеты веществами, которые позже были идентифицированы экспертами как наркотические.

Задержанный признался, что с декабря прошлого года сотрудничал с наркоторговцами и планировал доставить наркотики в Екатеринбург и Курган.

Возбуждено уголовное дело.