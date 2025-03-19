Талия Минуллина: Семейный бизнес может стать основой для мировых компаний

На выездном заседании Всероссийского Семейного совета в Казани глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина выразила уверенность, что семейные предприятия могут стать крупными мировыми брендами при условии законодательной поддержки. Она привела примеры из мировой практики, где семейные компании достигали значительных успехов.

«История многих предприятий показывает, что, начиная с семейного бизнеса и при поддержке законодательства, можно создать крупные мировые компании, основанные на семейных традициях. В разных странах существуют различные меры поддержки для таких предпринимателей: от снижения налогов на имущество до поддержки в области инноваций и экспорта, а также финансирования и консультирования. Эти меры действительно работают», — отметила Минуллина.

По ее словам, семейный бизнес имеет ряд преимуществ, таких как выгода для нескольких поколений одной семьи, гибкость в управлении, доверие и единство, а также личная мотивация. Наиболее популярными направлениями для семейного бизнеса в мире являются розничная торговля, сельское хозяйство и продовольствие, текстиль, гостиничный и ресторанный бизнес, финансовые и страховые услуги, а также недвижимость.