Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Казани свыше 80 тыс. долларов

В Татарстане таможенники пресекли попытку гражданина Турции незаконно вывезти 80 200 долларов США, сообщает Татарстанская таможня.

Мужчина, вылетая в Стамбул из Казанского аэропорта, хотел незаметно пронести деньги по «зеленому коридору», но был остановлен. Сейчас в отношении его решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье: «незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере».

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года таможенную границу ЕАЭС в Казанском аэропорту пересекли 25 998 пассажира.