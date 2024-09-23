Тарифы глазами детей: в Татарстане объявили творческий конкурс

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Республика
23 сентября 2024  10:39
Автор:
Эндже Гарафиева

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам объявляет о старте конкурса детского творчества «Тарифы глазами детей». Юные художники, писатели и режиссеры до 1 ноября могут представить свои работы и побороться за победу.

Конкурс призван познакомить школьников с непростой, но важной работой по регулированию тарифов. Организаторы уверены, что творческий подход поможет ребятам не только расширить кругозор, но и взглянуть на привычные вещи с нового ракурса.

На конкурс принимаются работы в трех номинациях: видеоролики (длительностью до 5 минут), текстовые материалы (статьи, эссе, сочинения) и поделки, сделанные своими руками. Возраст участников – от 1 до 11 класса.

Победителя выберут сами жители республики путем голосования в Telegram-канале Госкомитета «Тарифы Татарстана». Голосование стартует после завершения приема заявок и продлится до 1 декабря.

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