Тарифы на ЖКХ в Татарстане выросли на 10,8%

В Татарстане с 1 июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Однако рост стал не таким значительным, как планировалось изначально. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

Ресурсоснабжающие организации подавали заявки на повышение тарифов в среднем на 37,1%. Но, по словам Груничева, властям удалось снизить аппетиты монополистов почти в 3,5 раза. В итоге, предельно допустимое отклонение по республике составит 4,9%, а средний рост платы за ЖКХ не превысит 9,9%.

Тем не менее, в некоторых районах Татарстана тарифы вырастут выше средних значений – до 15,7%. Это связано со «сложной ситуацией с вводом новых объектов инфраструктуры». В их числе – Атнинский, Бугульминский, Альметьевский, Ютазинский, Аксубаевский, Верхнеуслонский, Тетюшский, Мамадышский, Зеленодольский, Пестречинский районы, а также города Мензелинск и Иннополис.

Что подорожает больше всего:

Газ — на 10,2% (до 7,47 рубля за кубометр)

Электроэнергия (дома с газовыми плитами) — на 8,8% (до 5,09 рубля/кВт⋅ч)

Электроэнергия (дома с электроплитами) — на 14,5% (до 4,10 рубля/кВт⋅ч)

Электроэнергия (сельская местность) — на 8,8% (до 3,57 рубля/кВт⋅ч)

Александр Груничев подчеркнул, что рост тарифов ЖКХ в Татарстане не превышает уровня инфляции. Так, продуктовая корзина за год выросла на 13,2%, недвижимость – на 36,2%, а средняя зарплата – на 31,2%.