 ТАСС: из СКР уволен следователь Рустам Габдулин, расследовавший дело о крушении «Булгарии»
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ТАСС: из СКР уволен следователь Рустам Габдулин, расследовавший дело о крушении «Булгарии»

Рустам Габдулин расследовал уголовное дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Республика
2 января 2022  13:19

Следователь по особо важным делам при председателе СКР генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из следственного комитета России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Габдуллин расследовал ряд резонансных уголовных дел, среди них, например, крушение теплохода «Булгария» в Татарстане в июле 2011 года, в результате которого погибли 122 человека, в том числе 28 детей. Кроме того, он также расследовал уголовные дела о массовых беспорядках во время акции протеста 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве.

Помимо этого, Габдуллин расследовал дело о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», расположенном в Кемерово, а также дело о нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет. 

По словам источника ТАСС, следователь переходит на другую работу, какую именно — не уточняется. 

Ранее президент России Владимир Путин назначил новых судей татарстанских федеральных судов.

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