«Татарская поп-музыка и уличный театр»: на какие новогодние мероприятия сходить 6 января

В Казани продолжаются новогодние мероприятия. Сегодня жители и гости города смогут посетить уличный театр «Зилант», а также молодежный концерт в Горкинско-Ометьевском лесу. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

В 16:00 на площадке возле КЦ «Чулпан» со своей программой выступит уличный театр «Зилант». Также в это время в центральном парке культуры и отдыха имени Горького будет выступать хор, а в парке «Крылья Советов» пройдет яркое новогоднее выступление.

С 17:00 сразу на трех площадках города начнутся праздничные мероприятия. Так, для детей будут организованы интерактивные программы в сквере Карбышева, на Комсомольской площади в поселке Дербышки и возле центральной городской елки у Центра семьи «Казан».

Вечером, в 18:00, жители и гости города смогут побывать на вечеринке в парке «Черное озеро». В это же время в Горкинско-Ометьевском лесу пройдет татарский молодежный концерт. Желающие смогут узнать поближе творчество участников новой волны татарской поп-музыки и артистов лейбла Yummy Music. Гостей ждут выступления групп «Оммаж» и Noor, а также музыкантов Ильгиза Шайхразиева, Fauzia и Said Olur’а.