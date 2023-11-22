Татарская свадьба, «Игры будущего» и 1200 литров шурпы: что покажет Татарстан на выставке «Россия»

Уже на следующей неделе, 2 декабря, на выставке-форуме «Россия» состоится День Татарстана. Республика продемонстрирует свои достижения в разных сферах экономики и культуры. В церемонии открытия планируется участие Раиса РТ Рустама Минниханова.

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Республика
22 ноября 2023  13:00
Автор:
Владислав Косолапкин

В следующем году в столице Татарстана пройдет уникальное событие - «Игры будущего», они будут представлены на стенде республики. Это международные соревнования нового формата, объединяющие спортивные состязания в реальных и виртуальных условиях. Татарстан славится своими современными спортивными объектами и цифровыми площадками, такими как Иннополис и ИТ-парк им. Башира Рамеева.

В День Татарстана россияне смогут познакомиться с татарскими традициями бракосочетания. Новую семью создадут 23-летние Самат и Сюмбель. Оба выросли в многодетных семьях, и семья Самата – Зыятдиновы – была удостоена медали ордена «Родительская слава». Молодожены учатся в авиационном институте КНИТУ-КАИ и планируют связать свое будущее с наукой.

Для гостей выставки подготовят и традиционные угощения - будет приготовлено 4000 порций супа-шурпы в «Татарском самоваре» - уникальном кулинарном оборудовании. Это чан с трубой объемом 1200 л и весом в 200 кг.

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