Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на железнодорожном переезде

Республика
7 ноября 2023  16:42
Автор:
Виктория Осинина

По предварительным данным, 6 ноября около 06:50, на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном возле ул. Волжской в Зеленодольске, произошло столкновение маневрового тепловоза с легковым автомобилем. Водитель автомобиля был госпитализирован. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются, сообщает прокуратура Татарстана.

В результате транспортного происшествия произошла задержка движения пригородной электрички на 1 час 10 минут.

На место происшествия выезжал помощник Татарского транспортного прокурора, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Курение в постели привело к гибели казанца
Вице-премьер РФ похвалила Татарстан за досрочную реконструкцию Дома культуры в Буинске
Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на железнодорожном переезде
Россиянам предлагают оценить качество банковских услуг
В Татарстане несколько дней ищут двух рыбаков
В Казани извлекать палец ребенка из отверстия в горшке пришлось спасателям
Ветераны СВО в РТ смогут переобучиться по 515 программам
20 татарстанских проектов выиграли в конкурсе Росмолодежи