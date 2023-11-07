Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия на железнодорожном переезде

По предварительным данным, 6 ноября около 06:50, на нерегулируемом железнодорожном переезде, расположенном возле ул. Волжской в Зеленодольске, произошло столкновение маневрового тепловоза с легковым автомобилем. Водитель автомобиля был госпитализирован. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются, сообщает прокуратура Татарстана.

В результате транспортного происшествия произошла задержка движения пригородной электрички на 1 час 10 минут.

На место происшествия выезжал помощник Татарского транспортного прокурора, сотрудники ГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.