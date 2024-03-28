«Татарский антиплагиат» создали в Казанском Федеральном университете

Казанский федеральный университет разработал уникальную программу поиска заимствований в тексте на татарском языке, об этом сообщила пресс-служба вуза. Пока она работает в тестовом режиме и выборочно проверяет работы студентов и преподавателей.

Оказалось, что тема плагиата очень актуальна даже в текстах на татарском языке. Идея возникла ещё несколько лет назад и сейчас ее удалось реализовать.

Сперва эксперты сформировали единую татароязычную научную цифровую библиотеку – корпуса текстов для разработки модели татароязычных заимствований. В настоящее время они борются за оптимизацию времени работы алгоритмов поиска.

Научная группа КФУ по разработке «татарского антиплагиата» уверена, что таким образом не только сможет улучшить качество образовательного процесса в вузах и ссузах на татарском языке, но и проверить любую научную работу, написанную на татарском языке, сравнить ее с трудами других ученых и определить ее оригинальность.