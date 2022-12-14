Татарское книжное издательство выпустило еще один номер журнала «Казанский альманах»

Татарское книжное издательство выпустило очередной номер литературного журнала «Казанский альманах» тиражом 1 тыс. экземпляров. Составитель, главный редактор — Ахат Мушинский.

На этот раз издание выпустили под грифом «Пирит», ранее — под знаком самоцветов. В новый номер пошли публикации известных поэтов, писателей и начинающих авторов. Среди них произведения Туфана Миннуллина, Ольги Ивановой, Бориса Вайнера, Айдара Сахибзадинова, Натальи Харлампьевой и другие.

Презентация журнала состоится в «Литературном кафе» (Декабристов,2) завтра, 15 декабря, в 15.00.