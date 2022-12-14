 Татарское книжное издательство выпустило еще один номер журнала «Казанский альманах»
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Татарское книжное издательство выпустило еще один номер журнала «Казанский альманах»

Презентация журнала состоится завтра.

Город
14 декабря 2022  17:53
Автор:
Роза Габитова

Татарское книжное издательство выпустило очередной номер литературного журнала «Казанский альманах» тиражом 1 тыс. экземпляров. Составитель, главный редактор — Ахат Мушинский. 

На этот раз издание выпустили под грифом «Пирит», ранее — под знаком самоцветов. В новый номер пошли публикации известных поэтов, писателей и начинающих авторов. Среди них произведения Туфана Миннуллина, Ольги Ивановой, Бориса Вайнера, Айдара Сахибзадинова, Натальи Харлампьевой и другие.

Презентация журнала состоится в «Литературном кафе» (Декабристов,2) завтра, 15 декабря, в 15.00.

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