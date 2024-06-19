Татарстан 20 июня ожидает ветреный день с грозами

Завтра, 20 июня, в Татарстане ожидается неустойчивая погода с грозами и сильным ветром, несмотря на понижение температуры. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В течение суток местами возможны грозы, при которых ветер будет усиливаться до 15-17 м/с, а местами и до 20 м/с. В темное время суток сильный ветер возможен и в Казани.

Специалисты напоминают, что ветер такой силы считается очень крепким и может представлять опасность. Рекомендуется соблюдать меры предосторожности и по возможности воздержаться от посещения лесопарковых зон.