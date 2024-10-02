Татарстан адаптирует систему госзакупок под санкционные реалии

В Госсовете РТ состоялось заседание комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Депутаты одобрили основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также обсудили проект бюджета на этот же период. Особое внимание парламентарии уделили вопросу госзакупок в условиях санкций.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов рассказал о мерах, принятых для адаптации системы к новым условиям. В частности, регионы получили право расширять перечень случаев закупок у единственного поставщика. В Татарстане эта работа велась специальной комиссией, которая одобрила 15 обращений на общую сумму 13 млрд рублей.

Кроме того, субъектам РФ разрешили изменять существенные условия действующих контрактов. За последние два года заказчики воспользовались этой возможностью в 27 контрактах на общую сумму 7,7 млрд рублей.

В августе 2024 года был принят закон об оптимизации процедур госзакупок, который устанавливает единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам.