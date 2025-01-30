Татарстан борется с контрафактным алкоголем: изъято 36 700 литров

В 2024 году в Татарстане было изъято 36 700 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом на совещании Госалкогольинспекции РТ сообщил Рафаэль Усманов, глава Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Усманов отметил, что большинство изъятого алкоголя представляет собой фальсифицированные товары, в том числе подделки под водку и этиловый спирт. Большая часть контрафактной продукции была обнаружена в Казани, Набережных Челнах, Бугульме и Нижнекамске.

Также он сообщил о выявлении 142 административных правонарушений, связанных с незаконной продажей алкоголя несовершеннолетним. В 10 случаях один и тот же продавец повторно осуществлял продажу алкоголя детям.