Татарстан будет обучать преподавателей России управлять беспилотниками и собирать их

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Республика
13 мая 2024  11:19
Автор:
Эндже Гарафиева

Техникум в Лаишево стал площадкой для обучения школьных учителей и преподавателей сузов. Больше 500 человек научатся собирать, паять, управлять БПЛА и работать с симуляторами. 

Сегодня здесь стартовала образовательная программа для представителей пяти регионов: Татарстана, Башкортостана, Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей. Обучение пройдет до ноября.

В декабре 2023 года технико-экономический техникум в Лаишево стал одним из победителей федерального проекта, направленного на стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Ожидается, что в школах появятся спецклассы, а в техникуме будут подготавливать специалистов по производству беспилотных авиационных систем.

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