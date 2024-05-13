Татарстан будет обучать преподавателей России управлять беспилотниками и собирать их

Техникум в Лаишево стал площадкой для обучения школьных учителей и преподавателей сузов. Больше 500 человек научатся собирать, паять, управлять БПЛА и работать с симуляторами.

Сегодня здесь стартовала образовательная программа для представителей пяти регионов: Татарстана, Башкортостана, Оренбургской, Кировской и Нижегородской областей. Обучение пройдет до ноября.

В декабре 2023 года технико-экономический техникум в Лаишево стал одним из победителей федерального проекта, направленного на стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы. Ожидается, что в школах появятся спецклассы, а в техникуме будут подготавливать специалистов по производству беспилотных авиационных систем.