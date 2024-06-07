Татарстан будут использовать для развития речных перевозок

В рамках реализации государственной программы по модернизации внутренних водных путей России, Росморречфлот запускает амбициозный проект по созданию транспортных хабов в трех регионах страны: Пермском крае, Самарской области и Татарстане.

Об этом рассказал глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. Проект предусматривает создание мультимодальных узлов на базе речных портов, которые позволят снизить транспортные издержки и диверсифицировать логистические возможности доставки грузов.

Тарасенко также подчеркнул, что сегодня лишь немногие морские порты страны готовы принимать груз с речного транспорта. Большинство сосредоточены на железной дороге.