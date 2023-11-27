Татарстан был признан самым читающим регионом России

Благодаря этой победе, Татарстан получил возможность организовать фестиваль-форум и «Литературный флагман России» в 2024 году.

Кроме того, в список двадцати самых читающих регионов вошли: Москва и Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Архангельская, Астраханская, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Челябинская области, Краснодарский и Красноярский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. В жюри конкурса входят представители книжного, библиотечного и музейного сообществ, руководители органов власти и общественных организаций. Каждый субъект РФ представил наиболее яркие начинания в сфере поддержки чтения и литературы: от масштабных фестивалей и конкурсов до виртуальных выставок и открытия новых книжных пространств.

Победу Татарстану принёс проект «Выездная библиотека», реализуемый Республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина. Проект включает акции, встречи с писателями и выдачу книг юным читателям в различных детских учреждениях и городских пространствах.

В мероприятия «Выездной библиотеки» были вовлечены более 165 тысяч школьников. 30 ноября представители региона выступят на конференции «Культурная карта России: механизмы развития» в Москве с докладом и презентацией проекта.