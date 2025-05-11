Татарстан демонстрирует положительную динамику семейных отношений

Согласно данным Татарстанстата, в начале 2025 года республика отметила значительные изменения в демографических тенденциях. За первые два месяца текущего года было зарегистрировано 2581 брачное свидетельство, что на 16,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Параллельно статистика зафиксировала сокращение количества разводов на 14,8% – до 1804 случаев.

Эти изменения отразились и на относительных показателях: коэффициент брачности вырос с 3,4 до 4,0 на тысячу жителей, в то время как уровень разводов снизился с 3,2 до 2,8. Такая динамика свидетельствует о стабилизации семейных отношений в регионе и может быть связана с эффективной демографической политикой, проводимой властями республики.

В Татарстане традиционно уделяется особое внимание поддержке молодых семей через различные социальные программы и ипотечные льготы, что, вероятно, и способствует укреплению института семьи.