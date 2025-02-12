Татарстан добился снижения младенческой смертности

В Татарстане зафиксировано снижение показателя младенческой смертности. Об этом сообщил главный врач Детской республиканской клинической больницы Айрат Зиатдинов на итоговом медицинском совете.

По словам Зиатдинова, в 2024 году показатель младенческой смертности составил 26,1 промилле, что ниже, чем в 2023 году, когда он составлял 31,3 промилле. В планах на 2025 год – достичь показателя в 24 промилле.

Главврач отметил, что значительная часть умерших новорожденных (половина) были доношенными. Среди основных причин смертности – врожденные пороки развития и инфекционные заболевания (причина смерти 15 младенцев). Внешние причины обусловили 26% смертей.

Несмотря на позитивную динамику в снижении младенческой смертности, Зиатдинов подчеркнул, что в прошлом году в Татарстане зафиксировано снижение рождаемости на 35 тысяч новорожденных.

Для дальнейшего улучшения ситуации, в республике реализуется комплекс мероприятий, направленных на снижение младенческой смертности, сообщает ИА «Татар-информ».