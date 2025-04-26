Татарстан готовится к масштабному благоустройству в 2025 году

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Республика
26 апреля 2025  10:23

В республике стартовало онлайн-голосование за проекты благоустройства дворов и общественных пространств, которое продлится до 12 июня. В этом году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» и программы «Наш двор» планируется привести в порядок 678 дворов и 63 общественных территории с общим бюджетом свыше 11,9 млрд рублей.

Среди ключевых объектов — завершение работ в парке «Прибрежный» в Набережных Челнах, третий этап благоустройства бульвара Серова в Казани, создание Городского сада в Арске и развитие ул. Ленина в Чистополе. Альметьевск продолжит обустраивать зону водохранилища, где уже появились новые рекреационные объекты.

Особое внимание уделено дворам: например, в 7-м жилом комплексе Набережных Челнов создадут единую пешеходную сеть, а во дворе на ул. Дементьева в Казани решат проблему хаотичных парковок, организовав безопасные зоны для отдыха.

Голосование проходит на платформе gorodsreda.tatar.ru, где представлены 283 общественных пространства и 812 дворов. Итоги опроса определят приоритетные объекты для благоустройства в 2025 году.

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