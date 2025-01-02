Татарстан готовится к сильному ветру и гололедице

Метеорологи объявили о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Татарстане в пятницу, 3 января. По данным Гидрометцентра РТ, регион ожидает усиление юго исходного ветра. Днем и ночью его порывы могут достигать 15—18 м/с, в том числе в Казани ночью — до 15 м/с.

Помимо ветра, синоптики предупреждают о возможной гололедице на дорогах, что может усложнить движение и потребовать от водителей повышенной осторожности. Жителям региона рекомендуется быть внимательными и учитывать погодные условия при планировании поездок.