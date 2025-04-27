Татарстан и Бухарская область расширяют промышленное сотрудничество

В ходе встречи Рустама Минниханова с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым стороны обсудили ход реализации проекта по созданию Специального промышленного парка. Глава Татарстана подчеркнул, что данный проект находится на особом контроле у руководства страны.

Минниханов отметил успешный опыт совместной работы в промышленном паркостроении, в частности, создание при участии компании "Химград" химико-индустриального технопарка "Чирчик" и технопарка "Джизак". Особое внимание сейчас уделяется развитию аналогичных проектов в Бухаре и Навои.

Раис Татарстана акцентировал важность формирования полноценной экосистемы для привлечения инвесторов, включающей не только производственные мощности, но и жилье, учебные центры для подготовки квалифицированных кадров. Также было предложено проанализировать структуру узбекского импорта для целенаправленного привлечения инвесторов в соответствующие отрасли промышленности.