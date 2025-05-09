Татарстан и Гагаузия договорились расширять сотрудничество

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Республика
9 мая 2025  15:40

Глава Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией Гагаузии  (Молдова) во главе с заместителем председателя исполнительного комитета автономии Виктором Петровым. Переговоры прошли в рамках визита молдавских партнеров на празднование 80-летия Победы в Казани.

В ходе встречи стороны подтвердили курс на углубление взаимодействия. «У нас уже есть прочная основа для сотрудничества – подписанные соглашения, побратимские связи между городами и районами», – отметил Минниханов. Особое внимание уделили перспективам в торгово-экономической сфере, АПК, IT и медицине.

Глава республики выразил уверенность, что дружеские отношения между Татарстаном и Гагаузией будут продолжать укрепляться. В завершение встречи стороны договорились активизировать обмен делегациями и культурные контакты.

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