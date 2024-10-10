Татарстан и Кировская область планируют запуск пассажирских перевозок

Татарстан и Кировская область нацелены на развитие судоходства между регионами и намерены организовать пассажирские перевозки между городами Вятские Поляны и Мамадыш. Об этом информирует пресс-служба правительства Кировской области.

Данная инициатива была обсуждена в ходе встречи министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко с заместителем Председателя Правительства Кировской области Алексеем Жердевым, состоявшейся во время Петербургского газового форума.

Кроме того, в рамках переговоров стороны рассматривали возможности приобретения Кировской областью легких многоцелевых вертолетов Ансат, которые производятся на Казанском вертолетном заводе.