Татарстан и СПбГМТУ договорились о сотрудничестве в образовательной и научной сферах

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Россия/Мир
16 апреля 2025  17:51

В присутствии Раиса Татарстана Рустама Минниханова подписаны соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным морным техническим университетом (СПбГМТУ) и ведущими вузами республики.

Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти» и СПбГМТУ будут совместно развивать образовательные программы. В планах – организация практик и стажировок для талантливых студентов, а также повышение квалификации преподавателей на базе высокотехнологичных компаний.

Университет Иннополис сосредоточится на научно-исследовательском сотрудничестве с петербургским вузом. Стороны договорились о совместных разработках в области цифровизации промышленности, искусственного интеллекта и кибербезопасности производственных предприятий.

Подписанные соглашения укрепляют научно-образовательные связи между Татарстаном и Санкт-Петербургом, открывая новые возможности для студентов и исследователей.

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