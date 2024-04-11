Татарстан инициировал выделение 12 млрд рублей на защиту жителей от ЧС и пожаров

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Республика
11 апреля 2024  12:48
Автор:
Эндже Гарафиева

Власти республики вносят изменения в соответствующую программу. Проект сейчас проходит необходимую экспертизу.

Так, планируется, что в программе на шесть лет до 2030 года на защиту татарстанцев от чрезвычайных ситуаций, происшествий на воде или пожарах выделят 12 млрд рублей.

Предполагается, что подразделения Татарстана получат поддержку на развитие и улучшение качества работы, специалисты пройдут квалификацию, а пострадавшие спасатели — смогут благодаря финансовой поддержке реабилитироваться. Также ожидается развитие комплекса «Безопасный город».

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