Татарстан находится в условиях кадрового голода в промышленной сфере. Сейчас около 70% промышленных предприятий РТ испытывают кадровый дефицит, сообщил на заседании Совета безопасности республики министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов.

«Дополнительно были анкетированы предприятия по вопросам кадрового обеспечения, опросили 110 крупнейших предприятий, которые в совокупности обеспечивают свыше 200 тыс. человек занятостью в промышленности», –рассказал оню

По его словам, студенты, получившие среднее специальное образования, не могут после учебы всерьез работать в промышленной компании, так как получают низкий уровень квалификации. Он отметил необходимость принятия жестких мер для сохранения молодежи в регионе и привлечения новых кадров.

Тажке на заседании был поднят вопрос о предоставлении студентам ссузов жилья для возможности работы не предприятии, а также увеличении зарплаты.

Каримов отметил, что 80% предприятий РТ нуждаются именно в выпусканиках ссузов, и только 20% – в выпускниках с высшим образованием.

Больше всего в кадраз нуждается машиностроительная сфера – это 17,6 тыс. человек.