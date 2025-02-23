Татарстан испытывает острый дефицит педагогов: школам и детсадам не хватает тысяч специалистов

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Республика
23 февраля 2025  15:02

В школах и детских садах Республики Татарстан наблюдается значительная нехватка педагогических кадров, достигающая 3,7 тысяч человек. Особую потребность испытывают в учителях математики, начальных классов, русского и иностранных языков, а также физики и химии, сообщила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки РТ Гузель Гатауллина.

Несмотря на то, что потребность частично покрывается за счет выпускников вузов и колледжей, проблема остается актуальной. По данным мониторинга, 85% выпускников педагогических колледжей трудоустраиваются в образовательные учреждения республики.

Для привлечения специалистов в сельскую местность в Татарстане действует программа "Земский учитель", благодаря которой с 2020 года в сельские школы пришли работать 60 педагогов.

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