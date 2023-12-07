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Татарстан - лидер по количеству госпабликов в соцсетях

В соцсети VK насчитывается 6803 республиканских пабликов с общим числом подписчиков свыше 3 млн. По этому показателю Татарстан стал лидирующим регионом страны.

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Республика
7 декабря 2023  10:02
Автор:
Владислав Косолапкин

Об этом рассказал в ходе образовательного форума в Казани заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

Государственные паблики используют 49 миллионов россиян, а общее количество пользователей составляет около 135 миллионов, добавил он. Сообщества позволяют гражданам узнать больше о работе органов власти и подведомственных им учреждений.

«Сейчас по объему социально значимой информации они на втором месте после телевидения, а по емкости серверов уступают только «Госуслугам». Социальная сфера — самая близкая к жителям. Госпаблики могут быть маленькими, но число людей, которые туда заходят, может быть больше, чем у крупных корпораций и брендов», - прокомментировал эксперт

Самыми популярными среди россиян являются сообщества детских садов - их публикации часто набирают больше просмотров, чем количество подписчиков. Также в лидерах находятся школы, спортивные организации, учреждения социального обслуживания, здравоохранения и дома культуры. Реже всего пользователи подписываются и просматривают информацию от муниципальных образований, органов региональной власти и учреждений молодежной политики.

Напомним, что с 1 декабря 2022 года Президент России Владимир Путин обязал органы власти, учреждения социального обслуживания, культуры, образования и других сфер вести паблики в социальных сетях.

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