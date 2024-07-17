Татарстан – лидер в повышении производительности труда

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Республика
17 июля 2024  17:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Региональный центр компетенций Татарстана признан лучшим в России по результатам работы за первое полугодие 2024 года в рамках национального проекта «Производительность труда». 

Например, компания «КИП-Сервис» увеличила выработку на бетонном заводе на 96% и получила экономический эффект в 99 млн рублей.

Благодаря экспертам РЦК, 262 татарстанских предприятия уже участвуют в проекте, обучено 5 тысяч сотрудников. Реализовано 233 проекта по «Бережливому производству», снижено время протекания процессов на 31%, а выработка увеличилась на 38%.

Руководитель РЦК Шамиль Байрамов заявил, что в текущем году планируется расширить сферу действия проекта и максимально задействовать компетенции и опыт в пользу предприятий и экономики региона.

Национальный проект «Производительность труда» направлен на повышение эффективности производства за счет увеличения объемов выпускаемой продукции и сокращения производственных издержек без дополнительных затрат.

РЦК Татарстана уже занимал первое место в рейтинге региональных центров компетенций по итогам первого полугодия 2022 года.

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