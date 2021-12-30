Татарстан лидирует по привлечению предприятий в национальный проект «Производительность труда». По данным Минпромторга РТ, к нацпроекту к концу года присоединилось 143 предприятия.

Эксперты со всей России, в том числе из Татарстана, прокомментировали успехи республики.

По словам руководителя исследовательского агентства «ПромРейтинг» Антона Глухова, в Татарстане сейчас в полной мере оптимизируется все, что осталось еще со времен СССР. Оптимизация не мешает социальной сфере в РТ, а наоборот, дает ей новый виток развития.

«Это не выливается в массовые битвы жителей с роботами. Да и социальная сфера идет рука об руку с оптимизацией», — заметил эксперт.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин считает, что участие республиканских предприятий в нацпроекте дает им множество плюсов, таких как: экспертная поддержка, обучение и помощь с выходом на новые рынки.

«Все эти возможности и умение их использовать в работе производства позволили Республике Татарстан стать лидером среди регионов России по привлечению предприятий в национальный проект „Производительность труда“», — заметил Гафиятуллин.

Советник ректора КИУ имени В. Г. Тимирясова по стратегическим инициативам — доктор философских наук, профессор Олег Агапов говорит о том, что Татарстан добился таких высот благодаря тому, что оптимизировал по требованию времени производственные инструменты последние два десятка лет.