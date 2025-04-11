Татарстан лидирует по сельской ипотеке, но правила ужесточились

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Республика
11 апреля 2025  12:24

В 2024 году Татарстан вошёл в число регионов-лидеров по программе сельской ипотеки, выдав 777 кредитов на сумму почти 4 млрд рублей. В первом квартале 2025 года по прошлогодним заявкам было одобрено ещё 4 кредита на 18,3 млн рублей.

Новые ограничения с марта 2025 года:

  • Программа теперь доступна только работникам АПК, соцсферы, семьям участников СВО и фермерам с 5-летним стажем

  • Заёмщики обязаны каждые полгода подтверждать занятость в сельской местности

  • При нарушении условий ставка может вырасти до рыночной

Как поясняет Минсельхоз РФ, изменения направлены на закрепление кадров в сельских территориях. В настоящее время банки временно приостановили выдачу кредитов по обновлённым правилам, сообщает «Реальное время».

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