Татарстан лидирует по сельской ипотеке, но правила ужесточились

В 2024 году Татарстан вошёл в число регионов-лидеров по программе сельской ипотеки, выдав 777 кредитов на сумму почти 4 млрд рублей. В первом квартале 2025 года по прошлогодним заявкам было одобрено ещё 4 кредита на 18,3 млн рублей.

Новые ограничения с марта 2025 года:

Программа теперь доступна только работникам АПК, соцсферы, семьям участников СВО и фермерам с 5-летним стажем

Заёмщики обязаны каждые полгода подтверждать занятость в сельской местности

При нарушении условий ставка может вырасти до рыночной

Как поясняет Минсельхоз РФ, изменения направлены на закрепление кадров в сельских территориях. В настоящее время банки временно приостановили выдачу кредитов по обновлённым правилам, сообщает «Реальное время».