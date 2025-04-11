Татарстан лидирует в ПФО по уровню занятости и зарплат

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Республика
11 апреля 2025  15:20

Замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Клара Тазетдинова сообщила, что уровень занятости в Татарстане достиг 62%, превысив среднероссийский показатель.

«Мы наблюдаем устойчивый рост как занятости, так и средней заработной платы. По итогам года средняя зарплата в республике составила 75 тысяч рублей», — отметила Тазетдинова на пресс-конференции в «Татар-информе».

По ее словам, положительная динамика обусловлена не только увеличением фонда оплаты труда, но и ростом числа работающих. Татарстан сохраняет лидерство в Приволжском федеральном округе по уровню средних зарплат.

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