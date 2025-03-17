Татарстан лидирует в ПФО по уровню зарплат в высокооплачиваемых отраслях

Татарстан занял 28-е место в общероссийском рейтинге регионов с самыми высокими заработными платами в наиболее доходных отраслях. При этом среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) республика оказалась на первом месте. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного РИА Новости.

Работники химической промышленности в республике в среднем получают 109 тысяч рублей в месяц. Республика Марий Эл заняла второе место в округе. Оренбургская область замкнула тройку лидеров ПФО.

Общероссийский рейтинг:

Сахалинская область — работники сферы добычи нефти и газа получают в среднем 317 тысяч рублей.

— работники сферы добычи нефти и газа получают в среднем 317 тысяч рублей. Москва — специалисты финансовых услуг зарабатывают 302 тысячи рублей.

— специалисты финансовых услуг зарабатывают 302 тысячи рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — средняя зарплата в нефтегазовой отрасли составляет 244 тысячи рублей.

В исследовании не учитывались данные по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

Татарстан демонстрирует стабильно высокие показатели в ключевых отраслях экономики, что подтверждает его лидерство в ПФО. Однако на федеральном уровне республике еще предстоит конкурировать с регионами, где развиты добывающая промышленность и финансовый сектор.