Татарстан лидирует в ПФО по зарплатам и социальным показателям

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Республика
15 января 2025  13:27

Татарстан вышел на первое место в Приволжском федеральном округе по уровню средней заработной платы. Об этом заявил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РФ Андрей Пудов.  

«Этот результат демонстрирует успехи региона. Татарстан выделяется не только по доходам населения, но и по низкому уровню безработицы, а также высоким показателям рождаемости», — подчеркнул он.  

Пудов отметил, что достижения стали возможны благодаря комплексному подходу, включающему программы поддержки многодетных семей. В частности, в республике активно развиваются меры помощи семьям с тремя и более детьми.  

«Для реализации таких проектов используются как федеральные, так и региональные ресурсы. Несмотря на сложность задач, руководство Татарстана успешно справляется с ними, принимая взвешенные решения», — добавил он.  

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