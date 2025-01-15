Татарстан лидирует в ПФО по зарплатам и социальным показателям

Татарстан вышел на первое место в Приволжском федеральном округе по уровню средней заработной платы. Об этом заявил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

«Этот результат демонстрирует успехи региона. Татарстан выделяется не только по доходам населения, но и по низкому уровню безработицы, а также высоким показателям рождаемости», — подчеркнул он.

Пудов отметил, что достижения стали возможны благодаря комплексному подходу, включающему программы поддержки многодетных семей. В частности, в республике активно развиваются меры помощи семьям с тремя и более детьми.

«Для реализации таких проектов используются как федеральные, так и региональные ресурсы. Несмотря на сложность задач, руководство Татарстана успешно справляется с ними, принимая взвешенные решения», — добавил он.