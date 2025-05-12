Татарстан модернизирует коммунальную инфраструктуру на 11 млрд рублей

В 2025 году в Татарстане реализуются две масштабные программы по обновлению коммунального хозяйства. По инициативе Рустама Минниханова стартовала новая региональная программа, включающая 100 объектов, среди которых реконструкция водопровода в Нурлате, модернизация теплосетей в поселке Джалиль и строительство водовода от Казани до Куюков.

Параллельно продолжается федеральная программа в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватывающая 36 объектов, преимущественно в Набережных Челнах. По данным министра строительства Марата Айзатуллина, работы уже начались на 18 объектах с общим прогрессом 6%.

На реализацию всех проектов направлено более 11 млрд рублей, включая 3 млрд из федерального бюджета. Особенно активно ведутся работы в Набережных Челнах и поселке Васильево, где некоторые объекты уже выполнены на 20-43%.