Татарстан модернизирует коммунальную инфраструктуру на 11 млрд рублей

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Республика
12 мая 2025  11:01

В 2025 году в Татарстане реализуются две масштабные программы по обновлению коммунального хозяйства. По инициативе Рустама Минниханова стартовала новая региональная программа, включающая 100 объектов, среди которых реконструкция водопровода в Нурлате, модернизация теплосетей в поселке Джалиль и строительство водовода от Казани до Куюков.

Параллельно продолжается федеральная программа в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», охватывающая 36 объектов, преимущественно в Набережных Челнах. По данным министра строительства Марата Айзатуллина, работы уже начались на 18 объектах с общим прогрессом 6%.

На реализацию всех проектов направлено более 11 млрд рублей, включая 3 млрд из федерального бюджета. Особенно активно ведутся работы в Набережных Челнах и поселке Васильево, где некоторые объекты уже выполнены на 20-43%.

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