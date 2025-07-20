Татарстан может снизить налоги для IT-стартапов

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Республика
20 июля 2025  15:52

Молодежный парламент при Госсовете РТ предложил ввести льготную налоговую ставку для технологических стартапов. Согласно инициативе, с 2026 по 2030 год малые инновационные компании смогут платить 10% вместо текущих 17% в региональный бюджет.

Автором законопроекта выступил председатель комиссии по науке и предпринимательству Ленар Агадуллин. По его мнению, такая мера поможет привлечь инвестиции и стимулировать развитие высокотехнологичного бизнеса в республике. В Татарстане сегодня зарегистрировано 166 компаний, соответствующих критериям малых технологических предприятий.

Предложение соответствует общероссийскому тренду на поддержку инноваций. Аналогичные налоговые льготы уже действуют в Санкт-Петербурге, Псковской области и других регионах. При этом республиканский бюджет не понесет дополнительных расходов – ставка снижается только для части налога, поступающего в региональную казну.

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